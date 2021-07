Arbeidsmigranten Grzegorz en zwangere Alicja werden uit huis gegooid en bivakkeren nu in bosjes

Smit, interim-voorzitter van de buurtpreventie, nam ze mee naar huis, waar zijn vrouw Marijke een kop soep en brood klaarmaakte. Na een warme douche brachten de dakloze Polen er de nacht door. ,,In de appgroep van de buurtpreventie ging rond dat er Poolse mensen bij de begraafplaats zouden verblijven", begint Smit zijn bizarre verhaal. ,,Dus ik ben direct op de fiets gestapt en gaan kijken. Na even zoeken met een zaklamp vond ik een man. Hij bleek samen met een vrouw, die even verderop in de bosjes net haar behoefte aan het doen was. Ik heb ze meteen mee naar huis genomen, het was noodweer.”