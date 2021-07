Arbeidsmigranten Grzegorz en zwangere Alicja werden uit huis gegooid en sliepen in de bosjes

Crowdfund­ac­tie voor vernielde graven, weinig grafmonu­men­ten zijn verzekerd tegen vandalisme

6 juli Er is een crowdfundactie opgestart voor de slachtoffers van de vernielingen op de begraafplaats in ‘s-Gravenzande. Of de schade vergoed wordt, is namelijk onzeker. Dat hangt er vanaf of de dader gevonden wordt en of nabestaanden verzekerd zijn, zo zegt het Verbond van Verzekeraars.