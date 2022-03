Arcade gaat 39 huurwoningen bouwen op plek van gemeentehuis in Monster

Plaats Delict Telkens herrees het symbool van Schevenin­gen uit de as, maar of dat nu weer gaat lukken is de vraag

De geschiedenis van de Pier, waarvan het voortbestaan na 61 jaar onzeker is, is nauw verbonden met heftige branden. Telkens herrees het symbool van Scheveningen uit de as, maar het is de vraag of dat nu weer gaat lukken. Dit keer is het de bouwkundige staat die het bouwwerk mogelijk alsnog de das kan omdoen. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

