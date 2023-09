Ariëtte Silvius (63): ‘Veel Westlanders zijn met geld bezig en laten ook graag zien wat ze hebben’

Voetbal Totaal Rode kaarten bij HBS-Westlandia, RKAVV aan kop en Quick gestaakt: lees hier alles over het amateur­voet­bal

De wedstrijden van de divisionisten in de regio leverden weer de nodige bijzonderheden op. RKAVV schoot een half dozijn aan doelpunten binnen en zet de vliegende start voort, de wedstrijd van Quick werd een kwartier voor tijd gestaakt en op in een knotsgekke wedstrijd hield Westlandia in de streekderby knap stand tegen HBS. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je helemaal bij.