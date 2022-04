Arne Weverling formateur in Midden-Delfland

Westland doet massaal aan ‘tegelwip­pen’: ‘Ruimte maken voor meer groen en een moestuin’

De Tegeltaxi Westland heeft al honderden tegels opgehaald en daarmee is het NK Tegelwippen ook in Westland officieel begonnen. Het doel van het tegelwippen is het vervangen van tegels voor groen. Je wipt er een tegel uit en plant er bloemen of planten voor in de plaats. De volgende Tegeltaxi rijdt vrijdag weer.

20 april