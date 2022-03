Arno (55) neemt 17-jarige jongen in huis: ‘Zijn moeder werkt in ziekenhuis waar mensen met afgerukte ledematen binnenkomen’

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is op dit moment ver van Westland (2300 kilometer) gaande. Maar voor Arno Volkering (55) uit Monster is het een ‘dicht-bij-mijn-bed-show’. Al jaren woont hij in een piepklein dorpje in West-Oekraïne en hij is niet van plan om er te vertrekken.



Hoewel Arno Volkering zich kalm en onverstoorbaar voordoet, laten de ontwikkelingen de projectleider van kassenbouwer Kubo zeker niet onberoerd. ,,Hoe het nu gaat? Qua oorlogsgeweld nog rustig. Afgelopen week gingen er straaljagers over, maar verder valt het eigenlijk nog wel mee. Het dreigt hier wel steeds meer in de buurt te komen. Ivano-Frankivsk, waar verschillende raketten zijn ingeslagen, is twee uur bij mij vandaan. En ik hoorde dat de Russische raketten die zijn neergekomen in Lviv vanuit de Zwarte Zee zijn afgevuurd. Die moeten dan zijn overgekomen, want vanuit hier naar Lviv is het één rechte lijn. Dus dat is wel spannend om te horen.”