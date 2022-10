Auto en vrachtwagen botsen tegen elkaar in Naaldwijk, één gewonde

David (26) moest kiezen tussen toprugby in Spanje en het Nederlands team: ‘Ik zat tussen twee vuren’

Hij is een kind van de club, maar speelde nog nooit een competitiewedstrijd in het eerste team. Tien jaar nadat hij als veelbelovende jeugdspeler naar het buitenland vertrok, is David Weersma (26) terug bij HRC in Den Haag. Dat hij het internationale toprugby achter zich heeft gelaten, is zo vanzelfsprekend nog niet. ,,Ik zat tussen twee vuren.”

