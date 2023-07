Auto met vijf inzittenden belandt op z'n kop, bestuurder door politie naar ziekenhuis gebracht

Stedelin­gen bekend maken met ‘achtertuin’ Mid­den-Delfland voordat het te laat is

Midden-Delfland zet bij omliggende gemeentes vol in op zelfpromotie. Natuurlijk vanuit een zekere trots, maar het blijkt ook bittere noodzaak. Het is belangrijk dat stedelingen nu - voordat het te laat is - de waarde van het open en groene gebied inzien. Bedreigingen liggen immers op de loer.