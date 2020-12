Auto rijdt in op agenten, meerdere schoten gelost op vluchtende bestuurder (23) in ‘s-Gravenzande

De politie heeft meerdere keren geschoten op een auto die op agenten inreed in ‘s-Gravenzande. De bestuurder kreeg een stopteken omdat agenten vermoedden dat hij betrokken was bij een kort daarvoor gepleegde auto-inbraak. De bestuurder, een 23-jarige man uit ‘s-Gravenzande, reed na de beschieting door.

Dit alles speelde zich gisteravond rond 23.00 uur af op de Eikenlaan. Een bewoner aan de Robijn zag rond 22.30 uur dat een man inbrak in een auto en belde direct de politie. Meerdere agenten zetten direct een deel van de wijk af en gingen op zoek naar de verdachte(n). Toen er een personenauto over een rotonde op de Eikenlaan kwam aanrijden in de richting van de Beukenlaan, gaven agenten de bestuurder een stopteken. De auto stopte niet en reed in op de agenten. Die konden net op tijd opzij springen. Daarna schoten agenten op de vluchtende auto. De auto werd meerdere keren geraakt.

Aangifte

De politie begon meteen een onderzoek naar de auto en de bestuurder. Rond 01.30 uur kon er een 23-jarige man aangehouden worden op de Brederolaan in ‘s-Gravenzande. Hij is aangehouden voor het inrijden op agenten en gevaarlijk rijgedrag. De politie onderzoekt of de man betrokken was bij de auto-inbraak eerder die avond. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Er raakte niemand gewond. De agenten hebben aangifte gedaan. De eigenaar van de auto waarin werd ingebroken, deed ook aangifte. De 23-jarige man zit vast en wordt verhoord.

Fietsende vrouw

Nadat de auto wegvluchtte over de Beukenlaan fietste daar een vrouw die bijna door de vluchtende auto geraakt werd. De auto haalde haar op de Beukenlaan in. De politie komt graag met haar in contact.

