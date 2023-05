Auto schiet sloot in langs Westlandroute

Schrijver Paul gaat voor goede doel voorlezen in én vertellen over De Nederhof

De Westlandse schrijver Paul Waterman is een sociaal mens. Hij zei onmiddellijk ja toen hem werd gevraagd voor het goede doel te komen voorlezen. En dan ook nog in De Nederhof in Honselersdijk, het restant van wat ooit het giga-paleis Honselaersdyk was. „Een plek waar zich een deel van mijn laatste boek De Erfenis afspeelt. Als schrijver wordt het dus een soort thuiskomen.”