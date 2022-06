Auto te water: politie houdt twee personen aan vanwege het gebruik van te veel alcohol

DSO maakt zich op voor nacompeti­tie­clash met Ricky van den Bergh: ‘Hij staat gewoon langs de lijn, hoor’

DSO neemt het zaterdag in de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse tegen CION op. Bij de Vlaardingers staat voormalig ADO Den Haag-middenvelder Ricky van den Bergh voor de groep, maar bij de Zoetermeerders zijn ze niet onder de indruk van de oud-prof. ,,Ik focus me wel gewoon op mijn directe tegenstander in plaats van op hem.”

10 juni