Auto vliegt uit de bocht bij afrit A4 en komt ondersteboven in water terecht

‘Saai’ Heenweg komt weer tot leven: ‘Fijn dat er nieuwe huizen komen, het is hier aardig doodge­bloed’

Jarenlang was er nergens zó weinig te beleven in Westland als in Heenweg. Bruisende feesten in partycentrum Open Huis lijken alweer eeuwen geleden, basisschool de Kameleon zag de leerlingenaantallen drastisch teruglopen en bij cafetaria ’t Trefpunt hoeft je bepaald geen nummertje te trekken. Hoe anders wordt dat als er over een tijdje 76 nieuwe huizen komen: de buurtschap gaat met maar liefst een kwart groeien.