Autobrand aan Lenteblok in Wateringen

Druivenkwe­ke­rij Nieuw Tuinzight blijft open: ‘Wij gaan door totdat er een koper is’

De oogst bij de biodynamische druivenkwekerij Nieuw Tuinzight in Den Hoorn is in volle gang en ook de winkel waar de druiven gekocht kunnen worden is open. Dat blijft ook zo tot alle druiven op zijn. Daarna blijft de kwekerij, die te koop staat, ook doorgaan, met of zonder Arnold en Hilde Jansen. ,,Klanten denken dat we dicht gaan, maar dat is helemaal niet zo.”

22 augustus