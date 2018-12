Automobilist belandt in water na uitwijken voor overstekende haas in Poeldijk

Terugblik 2018 door met Sjaak Bral: ‘Voluit op je bek gaan is ook vooruit­gang’

2018: een achtbaan van mooie en minder mooie gebeurtenissen. Geluk en verdriet wisselden elkaar in hoog tempo af. 'Een stad met ambities', roept het kersverse gemeentebestuur. Niet alles verloopt even vlekkeloos dit jaar maar ach, voluit op je bek gaan is ook vooruitgang. Vraag dat maar aan de Rus die verantwoordelijk is voor het Haagse woord van het jaar...