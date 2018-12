Automobilist ramt politieauto op Wippolderlaan

OK Plant uit Naaldwijk genomi­neerd voor internatio­na­le tuinbouw­prijs

16:10 OK Plant uit Naaldwijk is in de race om de titel ‘International Grower of the Year 2019’ te bemachtigen. De Westlandse kweker van onder meer orchideeën is samen met acht andere bedrijven genomineerd voor de prijs, die door The International Association of Horticultural Producers (AIPH) wordt uitgereikt.