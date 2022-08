Automobilist richt ravage aan in Monster en slaat met wagen over de kop

Westlandse vrijwilli­gers gratis naar stadsopera Maduro

Westlandse vrijwilligers kunnen gratis naar de stadsopera Maduro. Deze is zondag 4 september en dinsdag 6 september om 20.15 uur te zien in theater Amare in Den Haag. De opera is een productie van Amare, het Residentie Orkest en De Dutch Don’t Dance Division in samenwerking met Kwekers in de Kunst en toneelschool Rabarber.

