Automobilist rijdt verkeersbord omver in Monster

Forenzen staan ook de komende vier jaar in file op Wippolder­laan

Slecht nieuws voor Westlandse forenzen: de dagelijkse verkeersopstoppingen op de Wippolderlaan (N211) zijn ook de komende vier jaar schering en inslag. De langverwachte verbreding van de belangrijkste verkeersader in het Westland loopt een jaar extra vertraging op. De verbrede provinciale weg is op zijn vroegst eind 2026 klaar, een jaar later dan gepland.

22 november