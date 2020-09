Automobilist scheurt met 230 kilometer per uur over de A4 bij Den Hoorn

Gemeente mengt zich niet in kleur van Piet: ‘Gaan niet over personeels­be­stand van Sinter­klaas’

17 september LPF Westland wil opheldering van het gemeentebestuur over de kleur van de Poeldijkse Piet, die nog ter discussie staat. De gemeente laat de comités in elk geval vrij in hun keuze.