Automobilisten opgelet! Hier wordt het meest geflitst in Nederland

Westland is met 45.900 flitsboetes de absolute nummer één in Nederland. Tussen mei en augustus dit jaar werden vooral veel automobilisten geflitst op de Wippolderlaan (N211) waar op de kruispunten met de Veilingroute en de Laan van Wateringseveld meer dan 30.000 boetes werden geteld.

Dit blijkt uit een overzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verkeer dat van de snelweg af komt en richting Naaldwijk gaat, rijdt het meest te hard. De flitspaal op de Wippolderlaan (N211) op de kruising met de Laan van Wateringseveld staat in de top drie van meest actieve flitsers. Daar werd in de periode van mei tot en met augustus liefst 12.066 keer een ‘foto’ gemaakt: 11.938 vanwege de snelheid en 128 keer voor door rood rijden. De maximumsnelheid op dat kruispunt bedraagt 50 kilometer per uur.

Rood

De andere kant op, richting de snelweg, is goed voor zo’n beetje de helft van dat aantal bekeuringen. Daar werd in totaal 5147 keer geflitst: 5108 keer voor de snelheid en 39 keer reed iemand er door rood.

Het kruispunt van de Wippolderlaan met de Veilingroute en de Wateringveldseweg bij afvalverwerker Renewi is ook berucht. Verkeer vanuit Den Haag richting de snelweg was daar 9354 keer de pineut. 9248 keer voor de snelheid, ook daar mag je maximaal 50 kilometer per uur rijden, en 106 keer voor het rode verkeerslicht. Deze flitskast staat in de top 10 van meest actieve flitskasten.

Aan de andere kant, aan de Wateringveldseweg richting Den Haag, ‘scoort’ de flitspaal ook goed met 8946 boetes: 8804 keer voor te hard rijden en 142 keer voor het rode licht. Deze ‘fotopaal’ is goed voor een plek in de top 15 van meest actieve flitspalen.

Een ‘hitje’ blijft ook de flitspaal op de Monsterseweg in ‘s-Gravenzande. Dat is nog steeds de N211. Dat je daar maar 50 kilometer per uur mag rijden weet blijkbaar nog lang niet iedereen, want die flitskast was in vier maanden tijd goed voor 5443 bekeuringen.

Daarnaast is er nog de flitspaal op de Zwartendijk tussen Naaldwijk en Monster. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Maar daar hielden toch 1577 bestuurders zich niet aan in een tijdsbestek van vier maanden.

Op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk, op de kruising met de Middel Broekweg, ‘won’ de flitspaal in de richting van Honselersdijk het van die in de richting van Maasdijk, met 1464 bekeuringen tegenover 1082.

En ten slotte is er nog de flitspaal op de Maasdijk (N220). Daar mag je maximaal 60 kilometer per uur rijden en daar gingen 821 bestuurders op de bon.

