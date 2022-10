Autopuzzelrit voor tandzorgproject in Gambia: ‘Het wordt perfect weer voor een mooie tocht’

Per auto is minimaal één chauffeur en één navigator nodig. Geert Veenstra en Mark van Dis, speurneuzen bij uitstek, hebben de route samengesteld. Het doel van de puzzeltocht is zo veel mogelijk geld ophalen voor het tandzorgproject in Gambia, waarbij een Gambiaanse tandarts met een speciale tandzorgauto scholen bezoekt. Daarnaast is er een vaste praktijk, waarvoor het hele jaar door geld en materiaal nodig is.