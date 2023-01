‘Autoveer Maassluis-Rozenburg moet over vier weken weer varen’

Dat stelt de provincie Zuid-Holland, die de afgelopen maanden regelmatig contact heeft gehad met vervoerder AquaSwets. De verwachting van de vervoerder was dat het autoveer eind januari weer in bedrijf zou zijn, maar daar is nog steeds geen duidelijkheid over, aldus de provincie. Die accepteert de ontstane situatie niet langer en sommeert de vervoerder daarom om binnen vier weken te zorgen voor ten minste één veerpont voor auto’s die de overeengekomen dienstregeling vaart.

Veel klachten

,,De afgelopen maanden heeft de provincie Zuid-Holland veel vragen, zorgen en klachten ontvangen over het veer”, zegt gedeputeerde Jeannette Baljeu van de provincie. ,,Begrijpelijk, want het veer is voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers een belangrijke verbinding tussen Rozenburg en Maassluis. De ontstane situatie is zeer onwenselijk. Mensen ondervinden ondertussen al veel te lang hinder. Hier hebben wij de vervoerder herhaaldelijk op aangesproken.”

Tekortschiet

De provincie Zuid-Holland is van mening dat vervoerder AquaSwets tekortschiet in de exploitatie van de veerdienst Maassluis-Rozenburg. Meerdere verplichtingen worden niet nagekomen, waaronder de inzet van tenminste één autoveer.

Gerechtelijke stappen

,,Wij gaan ervan uit dat de vervoerder van het veer Maassluis-Rozenburg zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn plichten conform het contract nakomt”, vervolgt Baljeu. ,,In het belang van onze reizigers is het onze wens om in gesprek te blijven met elkaar. Maar wanneer er geen uitvoering wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, dan zijn gerechtelijke stappen helaas niet uit te sluiten.”

