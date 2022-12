BAB-VIOS Touringcars krijgt als vijfde bedrijf in Westland het predicaat Hofleverancier

Door een verstrekte subsidie van duizend gulden van de toenmalige gemeenteraad van Wateringen aan P.H. Lipman werd in juli 1922 de oprichting van auto-omnibusonderneming Vooruitgang Is Ons Streven (VIOS) in gang gezet. In de jaren die volgden werden zij met een grote vloot even het grootste busbedrijf van Nederland. Het bedrijf is in de familie gebleven en in 1998 zijn de aandelen van BAB-VIOS Touringcars B.V. overgedragen aan de derde generatie, Brigitte en Michel Kortekaas-Lipman. Ook de vierde generatie werkt in het familiebedrijf. Met de uitreiking van het predicaat Hofleverancier is 100-jarig vakmanschap bekroond.