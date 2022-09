BAB-VIOS Touringcars uit Wateringen krijgt ‘koninklijk’ predicaat Hofleverancier

Dierenop­vang­cen­trum Westland wil volgend jaar open: ‘Het is écht keihard nodig’

In het meest optimistische scenario opent Dierenopvangcentrum Westland over een jaar de deuren aan de Vierschaar in Naaldwijk. En hoewel er veel steun is van Westlanders moet er nog veel werk worden verzet en geld worden verzameld. De kosten bedragen naar schatting zo’n vier ton. ,,We krijgen heel veel warme reacties.”

30 augustus