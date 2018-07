'Babbelaars' actief in Wateringse seniorenflat

De echtgenote van een van de slachtoffers, een invalide man van bijna 60 jaar, doet haar verhaal. ,,De twee logen tegen mijn echtgenoot dat we reeds klant waren bij het bedrijf. Aan een andere bewoner, die wel al klant was, zouden ze hebben verteld ze dat hun bezoek per e-mail was aangekondigd, maar dat het bericht wellicht in de spambak was terechtgekomen."