Bakkers bakken groene cake voor Westlandse Ride

Met zijn allen dragen Westlan­ders nog altijd een unieke schaatscul­tuur

Klein maar fijn. Dat is het Westlands Schaatsmuseum, waar stokoude Friese doorlopers een ruimte delen met eigentijdse schaatspakken van (lokale) schaatshelden als Jutta Leerdam en Ben van der Burg. Wie het wil zien, moet snel zijn. De ruimte in De Lier is dit weekeinde voor het laatst open.

6 mei