Barendse geeft niet op in strijd voor eigen wietteelt

Vorige week trok Barendse nog aan het kortste eind in de rechtszaal. Hij had zijn eigen vervolging afgedwongen, omdat hij legaal vijf wietplanten wil kunnen telen. Daar maakt hij zelf wietolie van, die hem helpen tegen de zenuwpijnen. De olie die bij de apotheek te koop is, is te duur en werkt minder goed. De rechtbank oordeelde echter dat hij ‘gewoon’ schuldig was.

Financiële status

,,We gaan wel in hoger beroep", zegt Barendse. ,,Want ze hebben het nog niet begrepen. Als je al geen beroep kan doen op je financiële status, dan hebben we in Nederland wel een probleem. Hopelijk valt het kwartje wel bij de rechters in hoger beroep.”