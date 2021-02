Barn47 wordt enorm Hudson-restaurant

Column Een échte Hagenees wordt ermee geboren: niet met de helm of hazelip, maar met de mat

6:14 Uniek in de wereld: de Haagse mat. Een stukje haarcultuur van het eerste uur. Vanaf het begin der tijden, reeds beschreven in het Bijbelse boek de Hagenesis, is de mat al aanwezig. Het is ook een bekend feit in de verloskunde dat een échte Hagenees ermee wordt geboren: niet met de helm of hazelip, maar met de mat.