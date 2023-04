BBB krijgt dikke vinger in de pap in Delfland

Roy (21) was na crash in Costa Rica aan de goden overgele­verd: ‘Ik zag alleen maar marsmanne­tjes’

Roy Duijvesteijn (21) zit weer op de fiets, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De wielrenner kwam tijdens een race in Costa Rica hard ten val en was in de Midden-Amerikaanse ziekenhuizen aan de goden overgeleverd. ,,Ik moest zelf mijn wonden schoonmaken, kreeg vervolgens corona en zag daarna alleen nog maar marsmannetjes.”