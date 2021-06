Bea en Gert lieten het huis van hun dromen bouwen, maar nu is hun ‘Griekse paleis’ te groot geworden

Het Disneykasteeltje of Eftelingpaleis, zo karakteriseren velen het huis. Wie langs de Zanddijk in ‘s-Gravenzande rijdt, zal bij één adres steevast even gas terugnemen. Het huis van Bea en Gert van der Sar, door de vrouw des huizes gedoopt tot ‘Villa Oase aan Zee’ trekt bekijks. ,,Als Gert in de tuin bezig was, hoorden we vanaf het fietspad vaak ‘oeh’ en ‘ahh’ klinken,” vertelt Bea van der Sar. Wie dacht dat de buitenkant opmerkelijk was, zal eenmaal binnen van de ene in de andere verbazing vallen.