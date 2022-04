Bedrijfswagen uitgebrand Maaslandseweg Wateringen

Zwemmen permanent afgeraden bij de Wollebrand, Madestein en twee Delftse waterspeel­plaat­sen

Zwemmen in de plas van de Wollebrand in Honselersdijk, de waterspeelplaatsen Tanthof en Korftlaan in Delft of de plassen van Madestein Zuidzijde in Den Haag is deze zomer geen goed idee. Dat heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) besloten. Met ingang van 1 mei geldt er een permanent negatief zwemadvies bij die zwemwaterlocaties.

29 april