Ben van der Stee verruilt LPF voor Westland Verstandig en blijft wethouder: ‘Hij zorgt voor continuïteit’

Niet zozeer de drie nieuwe namen, maar de rentree van Ben van der Stee in het gemeentebestuur is misschien wel het meest opmerkelijk. De Heulenaar zat afgelopen vier jaar in het college van B en W namens de LPF. Voor die partij was hij ook al eerder wethouder. Toen duidelijk werd dat de Lokale Politieke Federatie niet meer mee wilde regeren tussen de kassen omdat ze alleen in een volledig lokale coalitie, dus zonder de VVD, mee wenste te doen, besloot Van der Stee om over te stappen naar Westland Verstandig.