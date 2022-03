Benefietconcert voor Oekraïne in de Oude Kerk in Maasland

Westlanders en Maaslanders kunnen zich opmaken voor een bijzonder evenement. De Oude Kerk in Maasland is zaterdag 26 maart het decor van een optreden van het gelegenheidsgezelschap Het Orkest voor de Vrede. Het evenement is onderdeel van vijf benefietconcerten voor Oekraïne. De Nederlandse dirigent Jeroen Weierink is de initiatiefnemer, in samenwerking met stichting MAX Maakt Mogelijk.

Het Orkest voor de Vrede bestaat grotendeels uit Nederlandse musici die hun wortels in Oekraïne en Rusland hebben. Zij hebben hun sporen verdiend in orkesten als het Koninklijk Concertgebouw orkest , het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Residentieorkest en Radio-orkesten of zijn als freelancer actief. Musici, solisten, dirigent en de concertzalen werken allemaal belangeloos mee. De gehele opbrengst komt ten goede aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.

Jeroen Weierink is in het dagelijks leven dirigent van het befaamde Charkov City Opera & Ballet. Met dit gezelschap reisde hij de laatste zes jaar door de Europa met tal van bekende opera’s van Verdi, Bizet en Puccini. Tevens waren zij op vele plaatsen te horen in grote oratoria van onder anderen Mozart, Dvorak, Beethoven en Gounod. In 2015 dirigeerde hij in kathedraal van Kiev het officiële herdenkingsconcert voor de MH17-ramp in aanwezigheid van de Oekraïense president en zijn gasten.

In Maasland heeft het eerste concert van de reeks plaats. Dat is te danken aan de nauwe samenwerking tussen de initiatiefnemer en Senf Theaterpartners, dat lang in Maasland was gevestigd. De andere concerten worden verzorgd in Amsterdam, Leusden, Doetinchem en Deventer.

Kaarten zijn voor 25 euro te koop bij de kerk of de Nationale Theaterkassa, www.ntk.nl. 0900-9203. Na afloop van de concerten is het ook mogelijk om ter plaatse een gift te doen.

