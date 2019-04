Besmeurde zwaan weer herenigd met haar mannetje

De zwaan werd zondag gevangen en opgevangen bij De Wulp. Volgens een medewerker is de wasbeurt gelukt, maar duurde het langer dan gepland voordat de zwaan weer helemaal droog en waterdicht was. Toen de zwaan maandagmiddag werd teruggebracht, zagen de vrijwilligers dat de mannetjeszwaan rode vloeistof over zich heen had. Dit zou niet ernstig genoeg zijn voor een schoonmaakbeurt. Het is nog niet bekend wie de verf over de zwanen heeft gegooid.