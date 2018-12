Beste kerstdorpenbouwer van Westland

Ze won in december in de Carlton in ’s-Gravenzande het Westlands Kampioenschap Dorpen Bouwen en daarmee mag Carina van Dam uit diezelfde plaats zich een jaar lang de beste kerstdorpenbouwer van de gemeente noemen. Haar geheim? Haar innovativiteit, denkt ze. ,,Ik probeer steeds iets nieuws te verzinnen.” Zo stroomt er dit jaar voor het eerst water vanuit een waterval in een gracht. Net als Ton en Sylvia is ook in huize Van Dam het hele dorp opgebouwd met bouwwerken van Leemax. ,,Bij andere merken is de verlichting niet mooi, die komen er niet in”, aldus Carina.