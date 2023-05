Bestuur BIZ Naaldwijk Winkelrijk stapt op

indebuurt.nl Bijna! De Golden Tenloop komt eraan en dit is alles wat je moet weten

Trek je hardloopschoenen maar uit de kast, want het is tijd! Op 18 mei is de Golden Tenloop in Delft en dat wil je niet missen. Ren jij het hardst van allemaal? Dan kan je tot 300 euro prijzengeld winnen. Alle informatie over de wedstrijd vind je hieronder.