Bestuurder aangehouden nadat hij met scooter in water rijdt Trambaan Oost Naaldwijk

Naaldwijk­se protestan­ten herdenken 450 jaar Reformatie: Oude Kerk nog steeds een beetje rooms

450 jaar geleden werden de roomsen verjaagd uit de Oude Kerk in Naaldwijk. Op 9 augustus 1572 werd voor het eerst een protestantse dienst in het gebouw gehouden. Ondanks de enorme turbulentie bleef de kerk gespaard voor al te grote vernielingen. Het godshuis is daarom nog steeds één van de meest originele kerken van de regio, zo vertelt een bijzondere expositie. ,,Alleen de doopkapel is verdwenen.”

22 juli