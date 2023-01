Bestuurder van Canta gewond bij éénzijdig ongeval Middel Broekweg Honselersdijk

Brand in nét verbouwde supermarkt bij oudjaar loopt met sisser af: ‘We zullen de oorzaak nooit weten’

In een half uur wisten vlammen voor zo’n 50.000 euro schade aan te richten in het magazijn van zijn pas verbouwde supermarkt Plus Van Leeuwen in Den Hoorn. Eigenaar Robbert van Leeuwen had de start van 2023 wel anders voorgesteld. ,,Je komt in een chaos terecht.”

3 januari