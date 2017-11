Betalingen van Van der Tak aan Kwekers in de Kunst moet terug

Voorzitter van tennisclub weg om vertraging

14:07 De nieuwbouw van tennisvereniging LTC Naaldwijk is uitgesteld tot in elk geval 1 november 2018. Voorzitter Henk Salome was er lang van overtuigd dat de startdatum van 1 januari wel gehaald zou worden en droeg dit ook actief uit naar de leden. Doordat de aanleg van het nieuwe complex nu toch op zich laat wachten, vindt Salome dat zijn geloofwaardigheid in het geding is.