Betere tomaten tegen lagere kosten, de zelfsturende kas maakt het mogelijk

oproep Hoe viert Westland Pasen: Maak je je eigen coronare­gels of komt er maar één bezoeker langs?

29 maart Komende week gaan we voor de tweede keer een paasweekend in dat we doorbrengen in een lockdown. Waar vorig jaar alles rondom corona nog nieuw was en we ons uiterst streng aan de maatregelen hielden, worden we wat losser en maken we steeds meer onze eigen regels. Een bezoekje aan familie, eten met vrienden, dat moet kunnen toch?