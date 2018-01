‘Betere verbinding met Den Haag nodig’

Voor Westland is het bus- en tramstation aan de Leyweg in Den Haag een belangrijke overstapplek. Maar het is voor Wateringers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer niet eenvoudig om daar te komen. Ze moeten daarvoor omreizen via Rijswijk of eerst helemaal naar Naaldwijk gaan. Daar moet wat aan veranderen, vinden zij.



In de open brief schrijft de Seniorenraad: ‘Met name voor de Wateringse senioren levert dit veel ongemak op, omdat meermalen dient te worden overgestapt. Veel tijdverlies en in de wintermaanden is dit overstappen risicoverhogend.’ Wie de reisplanner 9292ov erop naslaat, ziet dat die als snelste optie aangeeft om vanaf het Plein in Wateringen 14 minuten te lopen naar de bushalte Hoge Veld in Den Haag, of een wandeling van 16 minuten te maken naar de halte Lozerlaan/ Erasmusweg.