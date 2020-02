Beveiliging voor veganistische bakker na moorkoppengate

Lang was ze de enige jonge vrouw in Westlandse raad, maar Kelly van Rijn moest nu kiezen voor familiebe­drijf

7:04 Kelly van Rijn-van Tol (29) nam in december met pijn in het hart afscheid als raadslid van GemeenteBelang Westland. Ze werd directeur van het familiebedrijf. Voor een vrouw die het liefst tegen alles ‘ja’ zegt, was dat een héél moeilijke keuze. ,,Ik heb het nooit erg gevonden dat ik als jonge vrouw opviel in de raad.”