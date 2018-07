Video Vloggen vanuit de kas: 'Een bijbaan in de glastuin­bouw is chill'

20 juli Rebecca van Leeuwen geeft met een vlog een inkijkje in haar werkzaamheden in de glastuinbouw in het Westland. De vlog is de eerste uit een reeks waarmee LTO Glaskracht wil laten zien hoe 'chill' het werken in de glastuinbouw is.