Bewoner wil geen pers bij rechtszaak en krijgt gelijk van rechter: zitting achter gesloten deuren

Dit team voetbalde voor het eerst sinds oktober weer voor ‘het echie’: ‘Ik had vrijdag al mijn tas gepakt’

Gedurende het seizoen promoveerde SV Zuid West DH van de vierde klasse zondag naar de derde klasse zaterdag. Voor het eerst sinds oktober 2021 kon trainer Jilali Laari zijn troepen zaterdag voor ‘het echie’ het veld in sturen. De Hagenaren maken het seizoen voor ‘spek en bonen’ af in een compleet Rotterdamse poule. ,,De nederlaag is niet belangrijk, de blijdschap overheerst.”

6 maart