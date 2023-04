Bewoners Droom Je Thuis Huis zijn op tijd verhuisd om samen Pasen te vieren

Column Westland kan weer trots zijn, het resultaat is ronduit geweldig

Westland heeft weer iets om collectief trots op te zijn. Vandaag, op 1 april, is het Droom Je Thuis Huis aan de Naaldwijkse Zuidweg officieel in gebruik genomen door 12 meervoudig gehandicapte jongeren. Tien jaar lang zijn de initiatiefnemende ouders in de weer geweest om een schitterende droom voor hun kinderen te realiseren.