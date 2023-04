Bewoners Gantel de Baak mogen een motorboot bij hun huis hebben

Broodjes­zaak HOP mag opeens tóch een terras: ‘wethouder zou best geschrok­ken zijn van alle commotie’

Elly van Wijk van Broodjeszaak HOP is door het dolle. Ze heeft net gehoord dat ze op het Kerkplein in Monster tóch een terras mag hebben. De wethouder is ‘tot bezinning gekomen’. En dus hangt ze aan de telefoon om ‘de krant’ - waarin zij eerder haar verhaal deed - te bedanken. ,,Dat stuk heeft natuurlijk ook geholpen.”