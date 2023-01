Bewoners Het Westerhonk dolblij met nieuwe materialen dankzij gulle gift: ‘De duo-fiets is écht top’

Dit coördina­tie­punt zorgt ervoor dat kwetsbare ouderen in de regio sneller goede zorg krijgen

Kwetsbare ouderen in de regio sneller helpen. Dat is het doel van het vernieuwde coördinatiepunt WSD, dat staat voor Westland, Schieland en Delfland. ,,We verbeteren de zorg en ontlasten de huisarts”, aldus Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar DSW.

