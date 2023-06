Bewoners Nollaantje helemaal klaar met overlast van verkeer: ‘Snel komen tot oplossingen’

indebuurt.nl Weet je nog? Vroeger had Delft een buitenzwem­bad aan de Korftlaan

Nu het weer zomers warm is, rijst bij veel Delftenaren de vraag waarom we hier geen buitenzwembad hebben. Een paar jaar geleden ging er zelfs een petitie rond voor de aanleg van een nieuw zwembad in de open lucht. Het is ruim dertig jaar geleden dat het laatste buitenzwembad van Delft zijn deuren sloot. Wij gingen op zoek naar de geschiedenis van dit zwembad Aan ’t Korft.