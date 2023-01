Beyond Chrysant in race voor Tuinbouw Ondernemersprijs

Westland, de bakermat van de glastuinbouw, is dit jaar goed vertegenwoordigd in de strijd om de Tuinbouw Ondernemersprijs. Beyond Chrysant is één van de vier genomineerden voor deze prestigieuze prijs. Theelers en Dutch Wasabi maken kans op de themaprijs Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen.

Alle genomineerden kregen vrijdag bezoek van de organisatie van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant in Hoek van Holland dacht dat de postbode een pakketje kwam bezorgen, maar kreeg toen hij de deur opende een taart in zijn handen geduwd. ,,Ik wist wel dat we aangemeld waren, maar het is geweldig dat we nu ook genomineerd zijn”, reageert de chrysantenkweker verrast. ,,We zijn een relatief klein bedrijf, maar proberen elke dag weer met ons team impact te maken met ons product en op het gebied van duurzaamheid. Het is een eer dat we een nominatie hebben.”

Volledig scherm Pieter Boekestijn (links) van Westland Peppers én Theelers wordt verrast door juryvoorzitter Rutger Lommerse van de Tuinbouw Ondernemersprijs. © Tuinbouw Ondernemersprijs

Westland Peppers uit De Lier is één van de vier bedrijven achter Theelers, dat restproducten gebruikt om kruidentheemelanges te maken. Theelers is één van de kanshebbers op de themaprijs Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen. ,,Dit is fantastisch mooi", reageert Pieter Boekestijn van Westland Peppers én Theelers dolblij. ,,Vooral om dit samen te doen met een groep van vier telers. Het resultaat: een nieuw product in een zakje.”

,,Om als tuinbouw relevant te blijven, moeten we blijven kijken hoe we meerwaarde toe kunnen voegen in onze kas’’, vervolgt Boekestijn. ,,Vandaar dat nieuwe teelten en nieuwe toepassingen van belang zijn. Ook om bijvoorbeeld jongeren aan te trekken met dit soort interessante nieuwe manieren van telen.”

Een bijzonder product heeft ook Sander van Kampen van Dutch Wasabi. Hij kweekt onder meer wasabi en gember in de kas. ,,Heel leuk dat we genomineerd zijn”, zegt hij. ,,Het was een beetje zoeken naar een gezond businessmodel, maar dat komt wel. Chef-koks, andere bedrijven en consumenten weten ons steeds beter te vinden en we krijgen ook scholen op bezoek.”

De Tuinbouw Ondernemersprijs wordt op 29 maart uitgereikt.

Volledig scherm Sander van Kampen van Dutch Wasabi is één van de kanshebbers op de themaprijs Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Rechts juryvoorzitter Rutger Lommerse. © Tuinbouw Ondernemersprijs