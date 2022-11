Beyond Chrysant veilt roze bloemen voor hospice in Delft

Onze Professoren Ruud onderzoekt hoe je brandstof maakt van CO2 en stikstof, in de toekomst noodzake­lijk

Een van de klimaatdoelen is dat we in 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Maar is dat realistisch? Elektrochemicus Ruud Kortlever onderzoekt welke brandstoffen we dan wel gebruiken en hoe we die kunnen produceren.

25 november