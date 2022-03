Bezorgdiensten bestormen Wateringen: ‘Geen darkstores in de winkelstraten’

Detailhandel

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat vestiging ven bezorgdienst De Beren ‘conform het bestemmingsplan is, omdat het om detailhandel gaat’. ,,Deze zaak kun je fysiek bezoeken en je kunt er producten kopen”, legt ze uit. ,,Bij een distributiecentrum van een flitsbezorgdienst kun je als klant niet naar binnen en dat zien we daarom niet als detailhandel. Omdat we het vestigen van ‘darkstores’ in de winkelstraten een ongewenste ontwikkeling vinden, gaan we op korte termijn met deze ondernemer in gesprek.”